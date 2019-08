Mila Ximénez y Kiko Matamoros, emocionados en su reencuentro tras anunciar su enfermedad: "Te quiero"

Kiko Matamoros se sentó el pasado sábado en el Deluxe para hablar sobre los tumores que se le han diagnosticado en la vejiga y la fecha de su operación. El colaborador aprovechó la oportunidad para hablar con Mila Ximénez, quien mandó le un mensaje de apoyo y cariño al madrileño tras varios meses de enemistad.

Una semana más tarde, Mila Ximénez y Kiko Matamoros se han reencontrado en el plató de Sálvame de mano de Nuria Marín. Con emoción, la colaboradora ha expresado lo que sentía: "Lo bueno de todo esto es que he podido decirle que le quiero", empezó diciendo.

La presentadora ha querido ahondar en el tema y ha preguntado a ambos sobre la implicación de Makoke con el distanciamiento entre ellos. No obstante, Ximénez no ha querido abordar el tema: "No voy a entrar en eso, no voy a hacer lo que critiqué ayer de Diego Matamoros, quiero que esté bien, que se recupere y que sea feliz con Marta y no entro más en esa historia".