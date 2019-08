Nuria Marín deja en evidencia a Rafa Mora tras su fallido debut como presentador: "Te negaste a hacer una cosa" Ecoteuve.es 19:15 - 2/08/2019 0 Comentarios

El colaborador desmiente las palabras de la presentadora de 'Cazamariposas'

Rafa Mora debutó cómo presentador en Cazamariposas pero el resultado no fue el esperado. Asimismo, Nando Escribano lo expresó en una conexión con Sálvame: "El primer día es duro, bien no ha ido. Creo que Rafa no ha salido muy contento". Ahora, Nuria Marín ha desvelado la actitud que el valenciano tuvo con el programa cuando le tocaba hacer sus tareas de presentador.

Al comienzo del programa, Kiko Hernández ha preguntado a la periodista sobre la relación entre el colaborador y el programa: "¿Qué hay de cierto del mal rollo que hay en Cazamariposas con Rafa Mora? Nando no lo soporta y tiene miedo de que le quite el puesto de presentador".

"Yo dudo que ese sea el temor de Nando. Rafa Mora en su segundo día de trabajo se negó en redondo en hacer algo muy importante que forma parte de las tareas de un presentador. Dijo que no pensaba hacer eso y que antes de hacer eso se iba de vacaciones a Ibiza", ha respondido la presentadora ante el asombro de sus compañeros.

Rafa Mora desmiente la versión de Nuria Marín

Además, Marín ha asegurado que la novia del colaborador tampoco lo está poniendo fácil: "Hemos ido a preguntar a tu novia Macarena y en vez de arreglar un poquito las cosas y poner un poquito de paz todavía pone más leña al fuego".

Rafa Mora ha contestado rápidamente manifestando que las palabras de Nuria no eran del todo ciertas: "Lo que dije no tiene nada que ver con lo que han dicho. Dije que no tengo vacaciones ni que las quería. Dije que este verano en lugar de irme a Ibiza prefería ir a Cazamariposas, trabajar y aprender".