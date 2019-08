¿Dónde está Miriam Sánchez? Su enigmática desaparición de la televisión Ecoteuve.es 12:55 - 2/08/2019 0 Comentarios

La colaboradora lleva apartada de los programas desde el verano de 2015

Miriam Sánchez fue una habitual de la televisión durante años. Sin embargo, desde 2015 está alejada del medio. No ha vuelto a aparecer en ningún programa en los últimos cuatro años.

El programa Sálvame ha analizado la situación de la excolaboradora y ha hablado con su entorno después de que Miriam Sanchez reapareciese hace unos días en redes sociales.



Una amiga explicó en el programa de Telecinco que Miriam "quedó tan, tan saturada" que "esto le genera pánico, psicosis. Lo que es prensa, televisión... Es para pensar. Tú fíjate, alguien que ha estado en lo más alto de la tele. No me coge el teléfono no sé si ella está bien o no está bien". También habló Dinio, que expresó que la notó "muy de bajón". El padre de Miriam habló para el programa por teléfono y confirmó que "está bien".

Sálvame acudió, incluso, al barrio donde vive Miriam Sánchez para recoger algunas opiniones de la exactriz. "Los vecinos nos cuentan que Miriam hace una vida muy discreta. No se deja ver. Invirtió muy bien el dinero que ganó en televisión y se compró dos propiedades, en una vive y la otra la tiene alquilada y es lo que le genera dinero", explicó el reportero Sergi Ferré.

Miriam Sánchez participó en numerosos programas de televisión. Fue asesora del amor en Mujeres y hombres y viceversa hasta 2013 y colaboró en otros espacios, como De buena ley o Mira quién salta. En 2015 se la vio por última vez en Cazamariposas.