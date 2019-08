Primera imagen de Dani Martínez como jurado de 'Got Talent' en Telecinco Ecoteuve.es 13:07 - 2/08/2019 0 Comentarios

El cómico se incorpora a la quinta temporada tras la salida de la actriz Eva Isanta

Got Talent ha comenzado a grabar la nueva temporada en la que Dani Martínez se estrena como jurado del talent show. "Llego a un programa del que soy muy fan. Got Talent es un buque insignia del entretenimiento a nivel mundial y me hace muchísima ilusión compartir mesa y programa con gente a la que admiro", ha explicado.

El cómico se incorpora tras la salida de la actriz Eva Isanta, que explicó que para ella el programa fue "un proceso personal y profesional muy enriquecedor de mucho aprendizaje".

Santi Millán estará de nuevo al frente del show presentando a los artistas y dando paso a las valoraciones del equipo de jueces, que esta temporada contará con los veteranos Risto Mejide, Edurne y Paz Padilla, además del mencionado Dani Martínez.

Got Talent España ha comenzado a grabar las audiciones de su quinta temporada en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid, que ya acogió la tercera edición.

Aunque ya se han celebrado las pruebas presenciales y la quinta temporada está en marcha, el equipo del programa ha dejado la puerta abierta a la aparición de algún 'diamante en bruto' de última hora.