Enfado con Telecinco por el cebo de Jero en 'Pasapalabra': "Me parece muy feo" Ecoteuve.es 2/08/2019 - 10:13 0 Comentarios

El concursante cayó eliminado pero muchos creyeron que ganaría el bote

"Va a ocurrir algo que no te imaginas. No te lo puedes perder", promocionó la cadena

La eliminación de Jero en Pasapalabra conmocionó a la legión de fans que el profesor salmantino había conseguido después de 120 programas en Telecinco. Su nombre fue trending topic en Twitter nada más producirse su salida del programa y muchos mostraron su tristeza por la marcha de este veterano participante que, finalmente, no ha podido completar el Rosco y llevarse el ansiado bote.

Pero no solo hubo seguidores de Jero que lamentaron su marcha. Muchos espectadores también mostraron su enfado con Telecinco por su forma de 'anunciarlo'.

La cadena llevaba varios días emitiendo una cortinilla que decía lo siguiente: "Jero, el jueves va a ocurrir algo que no te imaginas. No te lo puedes perder". La promo no decía nada más pero, obviamente, muchos pensaron que se trataba de algo positivo y, en concreto, creyeron que el participante se llevaría el bote. Hay que recordar que desde hace tiempo las cadenas lanzan spots cuando algún concursante va a lograr un premio importante.

Sin embargo, la sorpresa de los espectadores fue total cuando vieron que, lejos de conseguir el premio, Jero caía eliminado en la primera ronda de Pasapalabra, contra una concursante novata y con una pregunta de lo más fácil. "Relato o narración breve de ficción", era la pregunta. La respuesta correcta era "cuento" y él dijo "crónica".



Muchos mostraron en Twitter su decepción por lo ocurrido y su enfado con la cadena por haberles hecho creer que lo que iba a ocurrir era algo positivo, si bien es cierto que Telecinco se cubrió las espaldas y nunca dijo de qué se trataba.

Me veía venir lo que iba a pasar con Jero cuando supe que iba a estar en la silla azul. Lo que peor me sienta es la manera en la que lo han estado anunciado, como si fuera algo que le pudiera gustar al público #Pasapalabra — Elena (@Elen93atleti) August 1, 2019

Muy mal gusto por parte de Telecinco anunciar lo de Jero https://t.co/ssJ6yMvWUp lo veo mas.Hasta luego!!#Pasapalabra — RAKEL???? (@wendo75) August 1, 2019

No todo vale por audiencia. Un respeto a los fans de Jero, hemos creado unas expectativas y hemos acabado con gran frustración #Pasapalabra — Lola&Stitch (@teleinfiltradas) August 1, 2019

Esa era la sorpresa de Jero en #Pasapalabra? pic.twitter.com/2N6LJvMTY6 — sanera21 (@sanera21) August 1, 2019

Me parece de muy mal gusto q estén anunciando la eliminación de un concursante como JERO como si fuera algo q al espectador le gustase. Me parece una falta de respeto. #Pasapalabra

NO LO VEO MÁS. Jero se merece un homenaje y no el anuncio ese q habéis hecho para tener audiencia — Tamara ?? (@Tamaraa__Garcia) August 1, 2019

#Pasapalabra espero que hayáis tenido vuestro minuto de oro porque la forma de anunciar la eliminación de un concursante como Jero me parece decepcionante. — Sparkling & Broken ? (@KatyCB99) August 1, 2019