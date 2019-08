Jero, eliminado de 'Pasapalabra' por sorpresa y de la forma más incomprensible Ecoteuve.es 1/08/2019 - 20:44 0 Comentarios

Telecinco anunció que "ocurriría algo que no te imaginas", pero no era el bote

"El jueves ocurrirá algo en Pasapalabra que no te imaginas", decía Telecinco en una promo. Parecía que Jero, uno de los concursantes más veteranos y queridos, iba a llevarse al fin el bote, pero no. Todo lo contrario. El salmantino ha caído eliminado en la primera fase de la forma más tonta.

Jero competía contra Isabel, una nueva concursante, por la silla azul para enfrentarse, como cada tarde, a Orestes, su gran rival y amigo.

En la primera ronda clasificatoria, Jero ha tenido dos fallos y ha sido eliminado del programa después de 120 programas. La segunda respuesta que le ha dejado en la calle era de lo más evidente pero el profesor ha fallado.

"Relato o narración breve de ficción", era la pregunta. La respuesta correcta era "cuento" y él dijo "crónica". Jero perdió la oportunidad de seguir en Pasapalabra. Se va con 97.200 euros ganados.

"Cada programa es una fuente de emociones. Estoy agradecido con el programa, haber conocido a gente maravillosa como Orestes, y me siento muy feliz de formar parte de este concurso. Unas veces se ganas y otras se aprende", ha dicho.

Orestes, desolado, no tenía palabras para despedir a su rival, pero también amigo. "Todo lo que pueda decir es poco", ha dicho. "Me quedo con todo lo que he vivido contigo, las conversaciones en el hotel, las comidas, lo que he aprendido de ti, tomarme las cosas con filosofía..."