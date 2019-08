Cristina Pedroche estalla negando los rumores de embarazo: "¡Dejadme vivir!" Ecoteuve.es 18:45 - 1/08/2019 0 Comentarios

La colaboradora defiende a Georgina Rodriguez tras los rumores surgidos

Cristina Pedroche ya ha empezado sus vacaciones de verano. Sin embargo, antes de despedirse temporalmente de Zapeando, quiso mandar un mensaje a la sociedad sobre la polémica que se ha creado tras la aparición de Georgina Rodríguez acompañando a su marido a la recogida del MARCA leyenda.

Algunos medios de comunicación rumorearon rápidamente con un posible embarazo de la modelo y Cristina Pedroche, que se ha visto afectada por titulares similares, lanzó un alegato feminista al que se sumaron enseguida Anna Simon y Chenoa.

"Hay que normalizarlo para que no digan todo el rato que estamos embarazadas. Que sois muy pesados. Ya hablo por mí. No, no estoy embarazada, dejadme vivir, además estoy con la regla", expresaba Pedroche harta de los comentarios sobre el físico de las mujeres.

Sin embargo, la colaboradora siguió su discurso aludiendo a las noticias que se han publicado sobre su supuesto embarazo: "Eso ha salido también en todos los sitios, qué pesados. También como y no me apetece meter tripa todo el rato. Dejadme vivir", sentenció.