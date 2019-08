El comensal atropellado de 'First Dates' vuelve y se estrella en su cita con Sandra: "Me llevó un coche por delante" Ecoteuve.es 1/08/2019 - 12:23 0 Comentarios

Israel fue arrollado por un vehículo cuando se dirigía a la grabación del programa

First Dates es el programa de las segundas oportunidades. Y no sólo por volver a acoger a comensales que no han tenido suerte en su primer paso por el dating show, también lo es con aquellos que, por desgracia, no pudieron acudir al restaurante regentado por Carlos Sobera.

Es el caso de Israel, un joven que el pasado mes de junio dejó plantada a su cita por un motivo de fuerza mayor: "He tenido un accidente de tráfico. Me ha arrollado un coche", le dijo el chico a su acompañante por teléfono explicando el motivo por el que no había podido asistir a la grabación del programa.

Sandra entendió perfectamente la situación y decidió esperar a que Israel se recuperara para tener su frustrada cita con él y así conocerlo en persona.

Israel, nada más llegar al local, explicó el incidente que vivió hace unas semanas cuando se dirigía al plató en el que se graba First Dates: "Paré en una gasolinera, fui a echarle gasolina a mi coche, llegó uno y me llevó por delante", empezó diciendo. "Me fastidió un poco el cuello del golpe, pero ya estoy bien", le hizo saber al presentador.

Nada más verla, Israel agradeció a Sandra que le haya esperado. "Yo creo mucho en el destino. Pasó lo que pasó ese día y no era el momento para conocerlo. Ha surgido hoy y nos hemos conocido ahora", aseguró Israel a cámaras en un presagio que no estuvo del todo acertado. Sandra, al descubrir la personalidad de Israel, afirmó no querer una segunda cita con él.