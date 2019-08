Terelu Campos pone en un compromiso a Paz Padilla al preguntar por la salud de su marido Ecoteuve.es 1/08/2019 - 12:20 0 Comentarios

La colaboradora sacó el tema durante la conexión que protagonizó en 'Sálvame'

Terelu Campos reapareció este miércoles en Sálvame a través de una conexión en directo. Kiko Calleja pilló a la presentadora a la entrada de su casa y acabó con el pinganillo puesto en la oreja y concediendo unas declaraciones al programa que dejó hace unas semanas y con el que ha estado enfrentada en los últimos días.

Terelu Campos habló de su situación personal, de los buenos resultados de las pruebas médicas a las que se ha sometido y también se pronunció sobre las mofas que sus excompañeros hicieron de las fotos de su casa, colgadas en un portal de Internet para su venta.



Lea también: Sale a la luz el sueldo de Terelu Campos en 'Viva la vida' en plena guerra con su hermana Carmen Borrego



La colaboradora aprovechó para comentar una información que se publicó este miércoles sobre la salud del marido de Paz Padilla y, sin querer, puso a esta en el compromiso de pronunciarse sobre algo de lo que no había hablado en el programa.

"Estoy preocupada, no sé si debo preguntarlo o no, por lo que he leído sobre el marido de Paz", dijo Terelu sin saber que la presentadora estaba este miércoles conduciendo el programa. "¡Si estás ahí! Te iba a llamar", dijo Campos. "Pues no te preocupes, porque yo no lo estoy", apuntó Paz Padilla, que prefirió no dar más detalles. "Escucharte ahí es lo mejor", resolvió Terelu.