Kiko Hernández recula con Terelu y acaba pidiéndole que vuelva a 'Sálvame': "Te quiero tener aquí"

El tertuliano se reconcilia con la hija de Mª Teresa tras sus ataques por la venta del ático

Terelu Campos entró este miércoles en directo en Sálvame para hablar del polémico titular que protagonizó esa misma mañana en una conocida revista y, de paso, abordar el conflicto que vive desde hace unos días con algunos de sus excompañeros. En especial, con Kiko Hernández, que lanzó unas duras palabras contra ella que provocaron que acabara abandonando entre lágrimas este fin de semana el plató de Viva la vida.

El tertuliano pidió a Paz Padilla la palabra para preguntarle a Terelu qué es lo que le había hecho tanto daño. La malagueña intentó salir por la tangente con una broma y Kiko Hernández insistió: "No me parece gracioso que salgas de un programa llorando", le hizo saber antes de que la hija mayor de María Teresa Campos desvelara el motivo de su disgusto.

"No me lo esperaba, yo es verdad que no os veo y no os lo toméis a mal porque no os veo porque os echo de menos... Fue todo de sopetón, yo estaba preocupada porque el jueves me tuve que hacer todas las pruebas", explicó en unas declaraciones que aliviaron al colaborador de Telecinco. Terelu se despidió pidiendo a los tertulianos que fueran buenos con ella: "Os echo de menos aunque no os lo creáis yo lo que quiero es que habléis de mí y con mi cariño".