Nuria Roca habla de su paso por TV3, "un lugar inhóspito": "A partir del 1-O todo fue un despropósito"

La presentadora fue despedida en 2017 a los pocos días de arrancar un programa

Nuria Roca cumple 25 años en televisión. Actualmente colabora en El Hormiguero, pero no tiene un programa propio como tantos que he presentado a lo largo de su carrera. "Te tienes que adaptar a las cosas que hay en el mercado y a los programas que se hacen. La tele ahora mismo pasa por una etapa de indefinición", cuenta en El Mundo.

Uno de los último programas que condujo fue A tota Pantalla, en TV3, un magacín matinal que duró solo unos días porque se vio interrumpido por el referendum ilegal del 1-O y el torrente informativo y político que siguió. La cadena acabó despidiendo a la presentadora a través de un burofax.

"Me fui a un lugar que me parecía absolutamente inhóspito. Yo iba a hacer un programa y a poner en marcha unas cosas, que, luego, no se produjeron", cuenta sobre la época que vivió hace ahora casi dos años.

"El 1-0 me pilló allí. A partir de ahí, todo fue un despropósito. Me alegré de salir de un lugar donde realmente no quería estar. Yo me voy a hacer entretenimiento y a comunicar. Otra cosa, no".



En los últimos años también ha pasado por La 1 y Cuatro. Ahora participa en El Hormiguero con su amigo Pablo Motos. A pesar de colaborar en Antena 3, cuando le preguntan por las 'reinas de las mañanas' Nuria Roca confiesa ser "más de Ana Rosa" que de Susanna Griso. "Entre otras cosas, porque es amiga. Conozco a su equipo y me entusiasma. Creo que Ana Rosa es de las mejores, si no la mejor profesional, que sale por la pantalla". Su marido, Juan del Val, colabora actualmente en varios programa de la productora de El programa de AR, como Cuatro al día o Ya es mediodía.

Su matrimonio con el escritor y guionista ha generado muchas noticias en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de unas declaraciones sobre el tipo de relación que mantenían, algo que ahora aclara. "Yo no he confesado que tengo una relación abierta", comenta. "Mi pareja no es menos abierta que la de cualquiera que no sabe que la tiene. Es decir, a mí nadie me obliga a estar con mi pareja. Estoy porque quiero estar. Cada pareja pone sus reglas, de las cuales yo nunca he hablado. ¡Faltaría más!"