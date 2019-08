Isabel Pantoja, tras 'Supervivientes': "Les he dado mucha audiencia. Y yo sé que gracias a mí" Ecoteuve.es 1/08/2019 - 8:53 0 Comentarios

La artista explica que se apuntó al reality de Telecinco "en contra de toda mi familia"

Isabel Pantoja es consciente del éxito de Supervivientes, donde ella ha tenido un papel más que destacado. También sabe que su presencia ha tenido mucho que ver en hacer de la última edición la más vista de la historia del formato.

"Les he dado mucha audiencia. Y yo sé que gracias a mí, como me ha dicho la plana mayor de la cadena", dice la tonadillera en El País.

Isabel Pantoja, que ha firmado un contrato de cadena con Telecinco, explica que aceptó participar en Supervivientes "en contra de toda mi familia". "Tomé la decisión sola. No quise defraudar a nadie. Dije que haría todo lo que tuviera que hacer siempre que no dañara mi salud", detalla.

¿Robó Isabel Pantoja la lata de comida?

Lo que no aclara es qué pasó con la dichosa lata de comida que muchos le acusaron de haber robado. "Ja, ja, ja Aquello, como dijo Jorge Javier, fue un pirata, que vino y se fue ", comenta la artista.

Sobre su paso por el reality, Isabel Pantoja comenta que le ha ayudado a perder muchos miedos. "A la oscuridad, a los animales, a la soledad... Me he sentido muy sola". ¿Sintió en la cárcel más solidaridad incluso que en la isla?, le preguntan. "La verdad es que sí".



No quiere hablar de su paso por prisión. "Lo haré en su momento y claramente. No estoy preparada todavía. Trato de pasar página. Me falta un centímetro y daré carpetazo".