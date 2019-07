Kiko Jiménez estalla contra Gloria Camila: "Me están tocando los cojones; a ver si el que va a hablar soy yo" Ecoteuve.es 19:45 - 31/07/2019 0 Comentarios

El ex tronista asegura que está viviendo una etapa muy bonita junto a Sofía Suescun

Desde que se hiciera pública la ruptura de Kiko Jiménez y Gloria Camila y la posterior relación de Sofía Suescun con el andaluz, muchos son los testimonios que se han dado en televisión sobre el tema. Hasta el momento, el ext,ronista se había mantenido al margen pero en unas declaraciones a El programa del verano Jiménez explotó contra la hija de Ortega Cano.

Todo eso sucedió cuando el ahora 'opinionista' de MYHYV salió junto a la ganadora de Supervivientes 2018 y Maite Galdeano de un restaurante en el que acababan de cenar. Kiko, molesto con las palabras de la que fuera su novia, expresó su parecer:"¿Qué se ha quitado un peso de encima ella conmigo? ¿Nos remontamos a enero cuando ella me fue infiel? ¿O de eso no se acuerda?".

"Yo entiendo que tiene el favoritismo de todos los periodistas porque no son objetivos. Lo que tienen que hacer es analizar la situación y ser objetivos", prosiguió el ex tronista. Además, añadió: "No me he sentado en ningún plató de televisión previo pago. Estoy harto también, ya me están tocando los cojones. A ver si el que va a hablar soy yo".

Kiko Jiménez se pronuncia sobre su relación con Sofía Suescun

Por último, el ex concursante de Supervivientes 2017 habló de su actual relación con Sofía Suescun: "Somos amigos especiales y es verdad que tenemos una relación maravillosa. Estoy súper contento y eso no lo puedo negar".

"Yo no tengo que dar explicaciones a nadie, hago con mi vida lo que quiero. Estoy genial, mejor que nunca. En un mes estoy mejor que en cuatro años", concluyó Jiménez haciendo una comparación entre su relación con Gloria Camila y la que mantiene ahora con la ganadora de Gran Hermano 16.