Miki Núñez ('OT 2018'): "Amar a Cataluña no quita amar a España"

El intérprete de 'La venda' relata su dura infancia marcada por los complejos físicos

Miki Núñez es uno de los concursantes de OT 2018 que más éxito ha cosechado desde que terminase el programa. La venda, canción con la que representó a España en Eurovisión, es la que mayor número de reproducciones tiene entre todos los artistas de su edición. Ahora, el cantante lanza disco, un trabajo muy personal: "He abierto mi estómago y mi pecho en canal".

El sexto clasificado de OT 2018 tiene el objetivo de curar las heridas del pasado con la publicación de su disco y relata que en estos momentos está muy feliz: "Ahora mismo celebro que, por fin, soy feliz, que vivo de lo que quiero vivir, que sigo rodeado de lo que quería estar y teniendo mucho apoyo de la gente que me rodea musicalmente hablando".

"Creo que mis cicatrices son todos los errores que he cometido autoprejuzgándome a mí mismo. He tenido muchos problemas de sobrepeso y fui muy duro conmigo y cada vez que hacía algo mal me autofustigaba. Me he dicho muchas cosas malas muchas veces" explica el catalán en una entrevista al periódico La Razón sobre la letra de Celébrate, una de sus canciones.

Además, el artista narra que su infancia tuvo como protagonista los complejos físicos: "El problema es que me decía cosas muy feas y no ponía remedio. Para mí, mi infancia estuvo marcada porque me sentía que era un gordo y me lo decía al espejo, y quería adelgazar".

Miki: "A mí España me gusta mucho"

Respecto a La venda, el ex triunfito reflexiona sobre la letra y la evolución que está experimentando: "Creo que nuestra vida está bastante marcada por los prejuicios y estoy intentando quitarme la venda en ese sentido,de no quedarme con la primera impresión. Tenía muchos prejuicios porque me juzgaron a mí muchas veces".



¿Habla catalán en la intimidad?, le preguntan en la entrevista. "Igual, como Aznar. Incluso a veces me atrevo en público", bromea. "Con todo mi círculo de amigos hablo en catalán, en casa hablo castellano porque mis abuelos son andaluces. Yo soy lo más charnego... A míEspaña me gusta mucho. Amar a Cataluña no quita amar a España. Los extremos son malos", explica el cantante.