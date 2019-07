Rodri ('GH17') estalla contra Yoli ('GH15') tras su polémico vídeo con Bea: "Habla de tu pene de goma" Ecoteuve.es 18:30 - 31/07/2019 0 Comentarios

El concursante del reality de Telecinco explota contra su ex y su amiga

Beatriz Retamal (GH17) decidió compartir un día de playa con Yolanda Claramonte (GH15). Las ex concursantes de Gran Hermano se vieron y compartieron la experiencia de ambas tras romper recientemente con sus respectivas parejas. El vídeo no sentó nada bien a Rodrigo Fuertes (GH17), ex de la naranjita, quien expresó lo que pensaba sobre la albacetense.

El madrileño utilizó Instagram para manifestar su opinión sobre el vídeo de su ex novia y la tercera clasificada de GH 15: "Bueno, estaba yo muy tranquilito hasta que he empezado a recibir un huevo de mensajes. Sólo decir dos cositas: yo nunca me he pronunciado sobre esto ni lo voy a hacer, porque decidí salir del bucle y mantenerme alejado de esta historia".

"Como otra persona, que no tiene que ver nada conmigo y que me ha visto una vez en su vida, se ha dedicado a hablar de mí, simplemente decir que esas cosas no se hacen. Que se dedique a su canal, a hablar de su hija, de que se ha comprado un pene de goma, que ha quedado con uno de Tinder, porque yo también lo veo todo", prosiguió el tercer clasificado de GH 17.

La cosa no quedó ahí, ya que Rodrigo siguió su encrucijada contra Yoli: "Vive tu vida, que bastante tienes con la tuya, y no te metas y menos juzgues a gente que no conoces de nada. Haz vestidos, haz lo que quieras, pero no te metas en sitios donde no te llaman, porque es muy feo y tú sabes lo que pasa: sufres. Y con esto ya doy por cerrado el tema".

Fuertes también quiso mandarle un mensaje a través de Twitter: "Después de ver que me llamas cobarde y decir que estoy mareando hablando sobre un tema del que yo nunca me he pronunciado ni lo haré, te diría muchas cosas Yoli, pero sólo te diré dos: métete en tu vida y vete a la mierda".

Beatriz Retamal se pronuncia sobre el vídeo con Yoli

La ganadora de GH 17 quiso pronunciarse sobre los polémicos consejos que recibió por parte de Yoli en uno de sus capítulos de Mtmad: "Fui a ver a Yoli porque es una persona que ha pasado por una situación sentimental mala y creía que sus consejos iban a ser buenos. Sé perfectamente que todos los hombres no son iguales y a mí Rodrigo me ha tratado perfectamente bien siempre. No tengo nada malo que decirle", empezó diciendo.

"De los consejos que me da, no cojo ninguno. Mi relación es muy diferente a la suya. Y por último decir que llevo casi medio año en Valencia y os aseguro que valgo más por lo que callo que por lo que hablo", continuó la que fuera ganadora de su edición.