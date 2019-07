Jorge Javier Vázquez atiza a Albert Rivera e Inés Arrimadas: "Siembran el caos, como Encarna Sánchez" Ecoteuve.es 31/07/2019 - 15:57 0 Comentarios

El presentador muestra su enfado por la falta de acuerdo entre PSOE y Podemos

Jorge Javier Vázquez está de vacaciones pero sigue muy de cerca la actualidad política española. El presentador, votante de izquierdas declarado, ha mostrado su enfado por la falta de acuerdo entre PSOE y Podemos y ha criticado a sus líderes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

"Me sale del alma no ir a votar si convocan elecciones de nuevo. Total, ¿para qué? Que no me vengan luego con la monserga de que es un derecho precioso que no podemos perder. Votar se está convirtiendo en un suplicio", dice en su blog en Lecturas.



Jorge Javier Vázquez, sin embargo, también tiene para Albert Rivera e Inés Arrimadas, líderes de Ciudadanos, de quienes critica su actitud en las últimas semanas.

"Han hecho suya la filosofía de Encarna Sánchez y andan sembrando el caos allá por donde pasan. Son nuestra pareja patria de House os Cards", explica el presentador de Sálvame. "Cada vez que los veos, cambio de canal para no encabronarme".



"Rivera me tiene desconcertado, Antes era simpático, lograba sacarte sonrisas en sus intervenciones y no inquietaba escucharle. No mola nada este rivera y no le favorece el mal rollo que ha adoptado como forma de conducta", escribe Jorge Javier.

"Puede que Sánchez e Iglesias sean lo peor. Pero que no se confíe. Lamentablemente, todo lo demás no es mejor", termina el texto del presentador.