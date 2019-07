Manu y Susana ('MYHYV') se desnudan: la carta de amor que acalla su supuesta infidelidad con Gloria Camila Ecoteuve.es 18:50 - 31/07/2019 0 Comentarios

El ex tronista dedica unas palabras a su novia en el cuarto aniversario de su relación

Susana Megan y Manu Lombardo se han convertido con el paso del tiempo en una de las parejas más unidas que han salido de MYHYV. Hace cuatro años que abandonaron el programa para empezar una relación de amor que nada ni nadie ha podido romper... hasta el momento.

Hace unas semanas, saltaron todas las alarmas cuando se hizo publica una supuesta infidelidad de Lombardo con Gloria Camila. No obstante, la de Alcoy manifestó no creerse nada de lo que se estaba diciendo y que confiaba totalmente en Manu.

Manu se declara a Susana mediante una carta en Instagram

Coincidiendo con el cuarto aniversario de la pareja, Manu escribió una carta a Susana para acallar los rumores de crisis y logró sacar una sonrisa a Megan, que no está pasando su mejor momento: "Mi 'cabesa', cuatro años juntos... ¿Qué decirte que no sepas ya? ¿Qué palabra usar, enlazar y adornar para explicar todo lo que siento por ti? Así que, como en esas cartas de amor antiguas, me voy directo al final donde se escribía lo conciso, importante y fundamental: Te quiero".

Junto al texto, aparecía una instantánea de la pareja besándose sin ropa. "Érase una vez y desde entonces... Todavía. Te quiero mucho mi Manué", respondió Susana Megan, quien confía ciegamente en las palabras de su novio.