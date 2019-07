Belén Esteban se une a Rosalía en 'Dame mi dinero', el 'remix' viral de 'Milionària' Ecoteuve.es 31/07/2019 - 13:06 0 Comentarios

Una parodia viral de 'Fucking money man' con la tertuliana arrasa en Internet

Belén Esteban ha demostrado en más de una ocasión su admiración por Rosalía. Son numerosas las veces en las que la colaboradora de Sálvame se ha grabado bailando varios de los éxitos de la artista e incluso ambas han intercambiado mensajes a través de Twitter e Instagram.

Ahora, Belén Esteban ha cumplido el sueño de unir su voz a la de Rosalía. Al menos, lo ha hecho en una parodia viral de Milionària, el último éxito en catalán que la cantante IN en su último EP Fucking Money Man.

El youtuber TonyStory ha mezclado partes del videoclip con momentos en los que la tertuliana pedía en su programa de Telecinco a Toño Sanchís que le devolviera su dinero. "PÁ-GA-ME", exclama la de San Blas en el nuevo estribillo de la canción que ya arrasa en Internet.

Así fue el encuentro entre Rosalía y Belén Esteban

Belén Esteban tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo musical a comienzos de julio, cuando acudió a su concierto en el MadCool de Madrid. Tras el recital, la tertuliana pudo acceder al backstage para verse cara a cara con la artista española del momento.

"Me encantó conocerla, es maravillosa y se portó conmigo y con mi familia estupendamente. Conocí a toda su familia y ella me pareció una chica con 25 años que sabe lo que quiere, se rodea de su familia y sus amigas de toda la vida. Me encanta cómo canta, cómo actúa y cómo todo", defendió antes de gritar a los cuatro vientos: "¡Arriba Rosalía!"