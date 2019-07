El 'show' de Loles León: de su intervención para "hidratarse la vagina" al día que llamó "maleducada" a Madonna Ecoteuve.es 31/07/2019 - 12:26 0 Comentarios

La actriz fue anfitriona de Irma Soriano, Rosa Benito y Belinda Washington

Loles León está pidiendo a gritos su entrada en la casa de GH VIP. Al menos, eso es lo que sueñan los espectadores de Telecinco tras ver la participación de la actriz en la nueva edición 'gourmet' de Ven a cenar conmigo. Este martes, la catalana fue la anfitriona de Rosa Benito, Irma Soriano y Belinda Washington y, como era de esperar, no defraudó a nadie con sus anécdotas.

En una de sus múltiples historias, Loles León quiso elogiar a Almodóvar, al que le estará siempre agradecida por las oportunidades profesionales que le brindó en el pasado: "Yo con Pedro entré por la puerta grande en el cine. Él vino a verme y me dijo que tenía dos papeles secundarios en una película, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Le dije que sólo quería ser la telefonista. Él me dijo que si lo hacía bien, me crearía un personaje para su próxima película, que fue Átame", empezó relatando la intérprete.

Gracias a su amistad con Pedro Almodóvar, Loles tuvo la posibilidad de acudir a lujosas fiestas. En una de ellas, la actriz asegura que el cineast a le animó a hacer un número musical para Madonna: "Ahí fue cuando empezó a flirtear y a cancanear con Antonio Banderas", recordó añadiendo que la artista no le hizo el más mínimo caso.

"Ahí la cogí y le dije 'you, you, Madonna, look at me because I am here working [mírame porque yo estoy aquí trabajando]", le dijo la actriz, que terminó llamando a la estadounidense "maleducada".

La intervención de Loles para "hidratarse la vagina"

Más tarde, tras desvelar sus flirteos con Jack Nicholson y su noche de pasión frustrada con Jermy Irons (el plan se fastidió cuando este se cayó por las escaleras), Loles León volvió a hablar de sexo y de su afición a las orgías. Además, la actriz confesó a sus compañeras que hace unos años se sometió a una intervención para "hidratarse la vagina".

"Es un láser que te hidrata todo, me lo hice porque con la menopausia se te reseca todo mucho y se te queda endurecido. Es pura hidratación. Son tres sesiones y lo que he notado es mucho gusto y mucho placer. Antes me dolía de tanta sequedad y ahora ya no", explicó mientras Soriano tomaba nota con atención.