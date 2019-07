El enigmático anuncio de Telecinco con Jero, ¿se llevará el bote de 'Pasapalabra'? Ecoteuve.es 31/07/2019 - 11:48 0 Comentarios

La cadena dice que "algo pasará este jueves" en el concurso de Christian Gálvez

Algo va a pasar con Jero este jueves. Al menos es lo que anuncia Telecinco en una inesperada promo que la cadena comenzó a lanzar este martes por la tarde. ¿Se llevará el bote de Pasapalabra?

Telecinco no aporta más datos en la breve cortinilla que ofrece en sus pausas publicitaria. "Jero, el jueves va a ocurrir algo que no te imaginas. No te lo puedes perder".

Lo lógico es pensar que el concursante salmantino complete el Rosco y se lleve los 766.000 euros que alcanzará el bote de Pasapalabra este jueves.

Lea también: Así es Orestes, el alumno aventajado de 'Pasapalabra' que ha puesto contra las cuerdas al profesor Jero

Jero, profesor universitario, se ha convertido en uno de los concursantes más queridos de Pasapalabra gracias al cara a cara que cada tarde, desde hace 70 días, protagoniza con Orestes, un burgalés que también cuenta con su legión de fans.