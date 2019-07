El mayor calentón de 'First Dates' tras hablar de sus gustos sexuales: "Bajar y comer" Ecoteuve.es 31/07/2019 - 10:57 1 Comentario

Álvaro y Lidia protagonizan una cita subida de tono en el restaurante de Cuatro

La cita entre Álvaro y Lidia no pudo ir mejor en First Dates. Si ya habían congeniado en la primera parte de la cena, lo hicieron en mayor medida cuando la conversación subió de tono y hablaron de sus gustos sexuales, en los que coincidían.

Cuando Lidia preguntó a Álvaro por sus "talentos sexuales", él no lo dudó: "El oral. Me gusta mucho. Soy muy adicto. Si puedo estar todo el día, todo el día".

En cuanto a sus fetiches sexuales, el joven confesó: "Bajar las bragas". "A mí no me gusta romper las bragas", reconoció a continuación. "Yo las quito, las dejo a un lado y... a comer".



El comensal del programa de Cuatro también explicó que le excita que le "arañen la espalda". Ella, por su parte, dijo que le gusta que "me den besos en el cuello".

Álvaro y Lidia acabaron en el reservado jugando a un juego que les llevó a comerse a besos. La pasión fue en aumento y cuando llegó el momento de la decisión final no hubo dudas: ambos quisieron una segunda cita.