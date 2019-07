La gran bronca de Mila Ximénez y Chelo por su mujer Marta Roca: "Lleva dos meses tocándome los cojones" Ecoteuve.es 19:43 - 30/07/2019 0 Comentarios

Las colaboradoras se vuelven a ver la caras tras la final de 'Supervivientes'

La vuelta de Chelo García Cortés a Sálvame era cuestión de días. La colaboradora ha tenido que verse las caras con todos los compañeros con los que tiene alguna cuenta pendiente tras su paso por Supervivientes. La periodista se ha reencontrado así con Mila Ximénez, una de las más críticas con ella y su mujer desde que puso rumbo a Honduras.

"¡No gritéis que le molesta a Marta! Hay que ser educados, cómo ellos", expresó la sevillana en tono irónico mientras entraba al plató de Sálvame para reencontrarse con Chelo García Cortés tres meses después.

Chelo quiso hacer una pregunta a Mila Ximénez sobre su actitud con Marta nada más verse las caras: "¿Qué te ha hecho?". "Tocarme los cojones desde hace dos meses y medio", respondió enfadada y contundente la tercera finalista de Supervivientes 2016.

"Ella tendría que haber ganado todo lo que pudiera mientras tú estabas en la isla. Lo que no puede hacer es mandarnos maleducados y preguntarse cómo podemos dormir. La pregunta sería cómo puede dormir ella", insistió Mila en su ataque a Marta Roca.

"Me ha dolido mucho lo que has dicho de Marta. Es mi pareja y vivo con ella muy feliz. Marta lleva exponiendo desde hace cuatro años y en este programa se sacaron las fotografías. ¡Te pido que no le faltes el respeto!", manifestaba sobre que llamasen mantenida a su mujer.

Mila Ximénez critica la entrevista de Chelo García Cortés y Marta Roca

La respuesta de Ximénez no se hizo esperar y criticó duramente el contenido de la entrevista que hicieron hace una semana: "Habéis hecho una entrevista que me da vergüenza. Entonces no me digas que os tenga respeto porque vosotras no lo tenéis por nadie. No tenéis nada más que hablar que de vuestras mierdas", le reprochó.

"Si yo me voy a un reality y alguien de mi familia dice que el programa es una mierda se enfrenta conmigo. Cuando dice todo eso, tú estás presente y en ningún momento le dices que no arremeta contra tus compañeros", se quejó la colaboradora, que sentenció: "Es mejor es gritar que vender los higadillos de mi familia".

Mila y Chelo acaban reconciliándose entre lágrimas

Finalmente, tras varias horas de programa, Chelo y Mila se han fundido en un largo abrazo. "Nos hemos mirado y nos hemos entendido", dijo Ximénez mientras su compañera se encontraba envuelta en lágrimas. "¿Y no podíais haberos entendido a las cinco de la tarde?", preguntó con humor Paz Padilla antes de que Mila también rompiera a llorar.

"Por eso digo que no merece la pena trabajar en este programa. ¡Mira lo que nos hacemos los unos a los otros!", reflexionó Mila, que hace unas semanas se planteó abandonar Sálvame para siempre. Fue entonces cuando Chelo se mostró más aliviada: "Ya sólo falta que María [Patiño] me desbloquee]", afirmó la periodista. "No, si yo también te tengo bloqueada", le hizo saber Mila antes de que las dos comenzaran a reír.