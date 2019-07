El duro testimonio de Carlota Prado dos años después de su supuesta violación en 'GH': "Sigo sin poder rehacer mi vida" Ecoteuve.es 30/07/2019 - 18:00 | 19:26 - 30/07/19 0 Comentarios

La concursante, a la espera del juicio contra José María, su compañero de reality

Gran Hermano tocó fondo en 2017 con la emisión de GH Revolution, segunda edición del reality presentada por Jorge Javier Vázquez en Telecinco. Además de registrar unas audiencias muy bajas, el programa vivió el suceso más oscuro de su larga historia en la cadena:la supuesta violación de un concursante a una de sus compañeras dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

El 4 de noviembre de 2017, la dirección de GH decidió expulsar a José María López de forma fulminante al detectar que había agredido sexualmente a Carlota Prado, su pareja dentro del concurso, mientras esta se encontraba en estado de embriaguez. Los propios responsables del reality fueron los que acudieron de madrugada a la Guardia Civil de Colmenar Viejo para denunciar lo sucedido aportando las imágenes captadas por las cámaras.

Aquel día, la dirección de Gran Hermano decidió sacar también de la casa a Carlota, ajena a lo que le había hecho su novio la noche anterior. Tras varios días en el exterior, la joven optó por no denunciar a José María y regresó a Guadalix para seguir concursando. Un mes después, tras ser expulsada por el público, Carlota cambió de parecer y se lanzó a tomar acciones legales contra su compañero por "abuso sexual con penetración".

GH Revolution llegó a su fin y poco más se habló de este asunto. Sin embargo, la propia Carlota Prado ha sido la encargada de volver a poner ahora el asunto sobre la mesa: "Hasta los huevos de no tener fecha para el juicio", empezó diciendo en unos stories publicados el pasado domingo por la noche en su cuenta personal de Instagram.

"Han pasado casi dos años y todavía no hay fecha para el juicio. Mientras, yo sigo sin poder rehacer mi vida", asegura la malagueña denunciando la lentitud de los tribunales. Además, Carlota asegura haber estado recibiendo durante todo este tiempo una "lluvia de amenazas, insultos y vejaciones"

"José María me llevó al cuarto y perdí la conciencia"

"Para los que pensasteis que me vendí a Telecinco por su pésima audiencia, pensad que no es mi palabra contra la de otro y que todo está grabado", afirma. "Para los que decís que cómo no puedo acordarme, ¿alguna vez habéis sufrido un coma etílico?", explicó adjuntando un vídeo captado por las cámaras del Canal 24 Horas en el que se la veía aparentemente dormida junto a José María en el salón de la casa.

"Después de lo que habéis visto me llevó al cuarto", siguió relatando la andaluza. "Después de lo que habéis visto, perdí la conciencia. Después de lo que habéis visto, mi vida cambió para siempre", continuó antes de explicar lo ocurrido a la mañana siguiente. "Me levanté y no recordaba nada. ¿Cómo no iba a hablarle normal, si me miró a la cara y me dijo que me cuidó?", declara.

Carlota carga contra sus compañeros y GH

Carlota continúa su relato criticando a sus compañeros y al propio programa: "Los que lo habéis sufrido sabéis que sería mejor poder decidir no recordar, pero a mí ni me dieron opción a verlo o no. Me hicieron verlo sola", asegura la joven. "¿Por qué no me avisaron de lo que me iban a enseñar? ¿Por qué me dejaron viéndolo sola habiendo psicólogos?", lamenta.

"¿Por qué nadie reaccionó? ¿Por qué en el salón no se paró? ¿Por qué no me socorrieron? ¿Cómo pudieron verlo y consentirlo? ¿Por qué lo dejaron a mi lado hasta la tarde del día siguiente?", sigue preguntando antes de mandar un mensaje a sus compañeros de edición. "Para los que vivieron conmigo en esa casa y, después de saber que decidieron expulsarle, siguieron tratándole: que os jodan, gentuza".