El tensísimo reencuentro de Chelo García Cortés y Kiko Hernández tras sus críticas

La colaboradora vuelve para hacer frente a las disputas con sus compañeros

Chelo García Cortés ha vuelto al plató de Sálvame para incorporarse como colaboradora. Con su regreso, la periodista se ha visto las caras con Mila Ximénez, Kiko Hernández y María Patiño. La dirección del programa le ha ofrecido elegir el orden en el que quería ver a sus compañeros para intentar solucionar todos los problemas que han sucedido desde que participase en Supervivientes.

El primero en ir al plató y reencontrarse con la comunicadora gallega ha sido Kiko Hernández. La periodista confesó en su entrevista en Sábado Deluxe que no daría dos besos al colaborador pero finalmente sí que se los ha dado alegando que no es rencorosa y que lo hace por educación.

Tras ver los vídeos en los que Hernández opinaba sobre el concurso de la periodista mientras estaba en Honduras, Chelo ha contestado: "Kiko es libre opinar lo que quiera. Yo no estoy de acuerdo pero si no le he gustado no le voy a rebatir. La productora me ha transmitido que está contenta con mi concurso y yo también lo estoy".

Además, el colaborador ha diferenciado dos etapas distintas en la participación de la periodista: "Tu concurso se divide en dos fases: la primera que has sido la pelota de Isabel Pantoja y la segunda que es cuando estabas en el palafito, que ya no existías, no tenías vídeos".

Chelo García Cortés niega que Begoña le haya dejado dinero

Kiko Hernández ha aclarado la razón por la que contó lo que sabía sobre los problemas económicos de Chelo y los supuestos préstamos que había pedido. "Todo viene a raíz de que un día Laura Fa dice que no tienes problemas económicos cuando tú misma habías dicho que estabas con la hipoteca. Más tarde Omar Suárez fue a tu casa y dijiste que ibas a demandarme por decir lo de los prestamistas y yo recogí el guante y lo conté".

"Yo no puedo contar cómo se me ayuda pero es un intercambio. Una cosa es un gran favor y otra cosa es que yo deba dinero. Hay un momento en el que se me complican las cosas y tú me presentas a unas personas que me ayudan mediante un intercambio, no dejándome dinero", explicaba la colaboradora, afirmando que no debe dinero a nadie que le haya presentado Hernández.

Minutos más tarde, García Cortés ha asegurado que en ningún momento ha pedido dinero a la trabajadora del Bingo Las Vegas: "Yo no lo he pedido dinero a Begoña y si lo dice está mintiendo. No fui a pedirle liquidez, fui a hablar de con ella de unos motivos que no voy a contar aquí".

"Tu no vas a una persona que no conoces de nada a contarle tus problemas. Chelo no le dijo cantidad pero sí que tenía problemas y que le hacía falta dinero", zanjaba Kiko Hernández sin terminar de creerse las palabras de su compañera.