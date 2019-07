María Teresa Campos niega su fichaje por TVE para presentar 'Cine de Barrio' Ecoteuve.es 30/07/2019 - 15:41 0 Comentarios

Concha Velasco asegura que seguirá al frente del mítico espacio de la cadena pública

El futuro televisivo de María Teresa Campos sigue siendo una incógnita meses después de finalizar su contrato con Mediaset España. La presentadora ha sonado para nuevos proyectos en Canal Sur, Telemadrid y, ahora también, TVE.

La presentadora estaría en negociaciones con TVE para presentar Cine de Barrio, según informó el periodista Jesús de Manuel en Sálvame hace unos días. Sin embargo, Campos ha negado esta posibilidad.



La comunicadora habló con el equipo del programa Es la mañana, de esRadio y "negó que hubiera recibido cualquier tipo de llamada de TVE para presentar Cine de Barrio". Isabel González, subdirectora del espacio radiofónico, explicó, no obstante, que "no negó que le encantaría tener ofertas de ese estilo sobre la mesa. Cine de Barrio es un programa apetecible pero sería un complemento de algo más".



Por su parte, Beatriz Cortázar habló con Concha Velasco, actual conductora del espacio de TVE. "Me dice que incluso la directora de TVE se ha enfadado porque es mentira. Ella ha dejado grabado Cine de Barrio hasta septiembre y es mentira que no vaya a seguir". "Concha Velasco no está cansada y no quiere dejar el programa", insistió Cortázar.

