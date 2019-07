Violeta, traicionada en 'MYHYV': aseguran que se excitaba cuando veía a Albert Ecoteuve.es 16:29 - 30/07/2019 0 Comentarios

La ex concursante de 'Supervivientes 2019' se defiende de las acusaciones de Jenni

La relación de amistad entre Albert y Violeta se rompió cuando el catalán confirmó en Honduras que la ex tronista le había propuesto estar juntos para llegar más lejos en el reality. Jenni fue a Mujeres y Hombres y Viceversa para desenmascar a Mangriñán y demostrar los sentimientos de la valenciana por el segundo clasificado de Supervivientes 2019.

"Siempre he dicho que Albert era el chico perfecto y que era un pibón. Yo siento haber sido motivo de sus discusiones. Una vez subí una storie con una carta que me regaló Albert y uno de los dos me llamó diciéndome que la borrase porque Jenni estaba enfadada", comenzaba Violeta, intentando aclarar la disputa a tres bandas.

No obstante, la respuesta de su ex amiga no se hizo esperar, quien dirigió una pregunta directa a la valenciana: "Sé sincera, si yo no hubiera entrado por Albert, ¿tú hubieras tenido algo con él?".

"Albert me ha parecido un chico guapísimo siempre, se lo he dicho, siendo amigos y hasta en la isla, y delante de Fabio. Le decía que era un muñeco" respondió Mangriñán tras las acusaciones de Jenni.

Jenni asegura que a Violeta le excitaba Albert

Fabio Colloricchio intentó defender a su novia: "Violeta siempre dijo que Albert era perfecto y un príncipe azul". No obstante, Jenni siguió contra la valenciana y manifestó que Violeta le había confesado que se excitaba cuando veía a Albert.

"¿Que me excitaba ver a Albert? (risas) Y si me he excitado, estaría súper salida", respondió la ex superviviente, quien no daba crédito a lo que estaba sucediendo en plató.

Además, Violeta zanjó el tema recordando que fue el ex tronista el que la pidió como pretendienta: "Si tienes un poco de memoria, a mí este chico me pidió de pretendienta dos veces y le dije que no".