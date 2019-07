Isa Pantoja estalla contra Kiko Hernández tras su 'rajada': "No olvido el daño que le has hecho a mi madre" Ecoteuve.es 15:00 - 30/07/2019 0 Comentarios

La hija de la tonadillera no perdona los ataques que su familia y ella han recibido

Kiko Hernández estalló en el plató de Sálvame tras ver unas declaraciones en las que Isa Pantoja le llamaba "mentiroso compulsivo". El colaborador se dirigió a la hija de la tonadillera y manifestó que la mentirosa era ella ya que vendía exclusivas que eran falsas. De nuevo, desde El programa del verano la joven quiso responder a los ataques del madrileño.

"Estoy muy cansada de que, no solo conmigo sino con otros personajes, coges y con tu dedito los señalas a todos y eres capaz de burlarte de ellos, de decir mentiras, de inventarte información, de mofarte y de insultar. A mi me has insultado" comenzó Isa Pantoja mirando a la cámara y dirigiéndose a Kiko Hernández.

La hija de la tonadillera cansada de los ataques del colaborador siguió su encrucijada con él: "¿Qué pasa que tú eres intocable? En tu programa que tienes cuatro horas te dedicas a insultar y a burlarte de la gente y nadie te puede contestar. Pues no".

Isa Pantoja no perdona las palabras de Kiko Hernández

Además, la concursante de realities confesó no poder perdonar los ataques recibidos durante los últimos años: "Yo tengo la facilidad de mi madre para perdonar. A mí no se me olvida el daño que me has hecho tú ni el daño que habéis hecho a mi madre y a mi familia. Ya no es la información que se da, es la manera en que se dice".

"No sé en que te basas para decir que soy una mentirosa. Es verdad que he dicho cosas de mi vida pero tú la dices de los demás y no sé que es peor" concluyó la peruana.