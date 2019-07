El fallo en una pregunta de '¡Ahora caigo!' con el ganador del Rally Dakar que pasó desapercibido Ecoteuve.es 30/07/2019 - 13:43 0 Comentarios

El concurso de Antena 3 se equivocó en uno de los enunciados planteados

Silvia Abril continúa sustituyendo a Arturo Valls al frente de ¡Ahora caigo! durante sus vacaciones de verano. Y aunque la humorista ha pillado a la perfección el ritmo y tono del programa, este lunes pasó por alto el fallo que se produjo en una de las preguntas lanzadas a Pedro, uno de los concursantes de la tarde.

"¿En qué categoría ganó Marc Roma el Rally Dakar?", planteó la presentadora al participante, que tras pensárselo un poco, enseguida llegó a la conclusión de que la respuesta correcta era "Motos".

El programa tuvo la suerte de que Pedro no tuviera problemas a la hora de resolver la cuestión y que un fallo ubicado en la propia pregunta no afectase a su devenir en el concurso. ¡Ahora caigo! mezcló en la pregunta el nombre de dos pilotos ganadores del Rally Dakar: Marc Coma y Nani Roma. Como resultado, obtuvo Marc Roma, nombre que no corresponde a ningún corredor.

"Hasta en cinco ocasiones lo hizo", dijo Silvia Abril en una explicación posterior que aclaraba a quién de los dos deportistas se referían. De ellos, Marc Coma es el único que ha conquistado cinco veces la gran competición de automovilismo: en 2006, 2009, 2011, 2014 y 2015.