El enfado de Belén Rodríguez por el 'feo' que le hizo Isabel Pantoja en los pasillos de Telecinco Ecoteuve.es 30/07/2019 - 11:51

La colaboradora dice estar molesta porque no le agradeció su apoyo en 'Supervivientes'

El 'paso' de Isabel Pantoja por Sálvame -tuvo un encuentro en los pasillos de Mediaset con los colaboradores del programa- dio para mucho y no solo por el abrazo reconciliador con Mila Ximénez, su eterna enemiga.

Isabel Pantoja quiso agradecer el apoyo que había recibido en Supervivientes de los tertulianos del programa de las tardes de Telecinco, pero se olvidó de mencionar un nombre.



Belén Rodríguez, presente en plató este lunes, mostró su enfado por el 'feo' que le había hecho la tonadillera al no recordar que ella había sido una de las personas que más había defendido a la artista en el concurso.

"Espero que ningún otro miembro de la familia entre a un reality porque lo voy a machacar", dijo. "Yo me he partido la cara por ella durante tres meses y ha nombrado a todos los compañeros menos a Kiko Hernández y a mí", expresó Belén Ro muy disgustada.



Anabel Pantoja, también presente en el estudio, dijo que su tía era consciente que le había defendido pero que seguramente no sabía que estaba en el programa este lunes y lo atribuyó a un despiste.