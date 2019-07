Violeta rompe a llorar tras un golpe bajo de Julen: "Sucia tú, que has ido al 'Deluxe' a vender a tu padre" Ecoteuve.es 19:55 - 29/07/2019 0 Comentarios

La ex tronista asegura que el episodio que relata el madrileño es totalmente falso

La relación entre Julen y Violeta ha pasado por muchos estados y ahora está en su peor momento. Tras romper su relación para comenzar otra nueva con Fabio Colloricchio, los jóvenes se han visto las caras en el plató de Mujeres y Hombres y Viceversa. El catalán aseguró en su primer cara a cara que la valenciana le tocó el culo el día que se reencontraron, algo que ella niega tajantemente.

Con Violeta y Fabio en plató, Julen quiso incidir en el episodio en el que Violeta habría tocado el culo al ex tronista: "Me has dejado cómo una colilla. Me tocaste el culo y lo de delante. ¿Qué respeto me tienes a mí y qué respeto le tienes a Fabio?".

"Quiero pensar que todo esto lo haces por algo, que tienes un representante y que quieres hacer otras cosas porque si no, eres muy sucio",contestaba Mangriñán que no daba crédito a las palabras de su ex pareja.

Julen ataca a Violeta con el tema de su padre

No obstante, el peor momento sucedió cuando Julen atacó a la ex superviviente con el tema que relató hace unas semanas sobre la relación con su padre: "La más sucia eres tú que has ido a Sábado Deluxe a vender a tu padre".

Con lágrimas en los ojos, la de Valencia respondió a Julen: "Sabiendo lo que ha pasado con mi familia eres un rastrero. Eres un cara dura y un jeta. Me arrepiento del día en que te conocí", le dijo la joven.