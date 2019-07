Antonio Maestre explota en Telecinco por un grave tuit de Marcos de Quinto (Ciudadanos): "¡Dais vergüenza!" Ecoteuve.es 29/07/2019 - 13:56 0 Comentarios

El periodista cargó contra el diputado por su controvertida propuesta

Marcos de Quinto, diputado de Ciudadanos, se colocó este domingo en el centro de la polémica después de que se hiciera eco de una noticia compartida por la cofundadora de Vox Cristina Seguí. En ella, se informaba sobre los homenajes realizados este fin de semana a dos etarras excarcelados tras 22 años en prisión.

"Qué asco... e Interior negando los actos de exaltación del terrorismo", se quejó la polemista en su cuenta oficial de Twitter. "No sé si 22 años en una cómoda prisión española, con toda la seguridad jurídica de nuestra democracia, equivale a 532 días de infierno, de 'corredor de la muerte', esperando cada día el tiro en la nuca, sin información y sin compañeros de celda", le respondió el diputado.

Fue entonces cuando Antonio Maestre entró en escena para lanzarle una pregunta a De Quinto: "¿Qué pides entonces? ¿30, 40 o 50 años? ¿Cadena perpetua? ¿Pena de muerte?", le planteó el periodista. "¿Qué tal 532 'días' en un zulo sin garantías de qué pueda sucederte?", replicó el número dos de Ciudadanos pidiendo el 'ojo por ojo' al terrorista tras cumplir su condena. "Hágase el favor y borre el mensaje en el que pide torturas para presos. Que es muy tarde y a lo mejor no lo han visto muchos", le pidió Maestre.

¿Qué tal 532 "días" en un zulo sin garantías de que pueda sucederte? — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) July 28, 2019

La tensión de Twitter se trasladó este lunes al plató de Ana Rosa Quintana, donde Antonio Maestre volvió a defender su postura: "Él considera que 22 años es poca pena, me parece bien. Como es diputado y tiene capacidad legislativa, le pregunto que qué propone. Según dice ahí, propone 532 días en un zulo". "Lo mismo que padeció Ortega Lara", le señaló Joaquín Prat.

"Lo que propone es que se haga con ese etarra lo mismo que hizo con Ortega Lara, y ese señor es diputado", ha condenado el periodista al tiempo que Pilar García de la Granja insinuara que le parecía "poco lo que le pasó a Ortega Lara".

Maestre explotó entonces contra el resto de sus compañeros: "¡Lo que no voy a admitir es que deis vergüenza! ¡No tolero ni mínima broma!", se quejó. "¡No he dicho nada de lo que me parece! ¡Me parece una aberración, ese terrorista es un criminal y tiene que cumplir una pena! Ni una broma con esto", ha replicado molesto. "¡Dais vergüenza! Utilizáis el terrorismo como un arma arrojadiza!", concluyó antes de que De la Granja accediera a su petición y le pidiera disculpas.