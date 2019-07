Bertín Osborne y su "agobiante" vida en Miami: "Yo soy de campo, esto es un estrés horroroso" Ecoteuve.es 17:26 - 29/07/2019 0 Comentarios

El cantante asegura que es mucho mejor la vida en España que en la ciudad estadounidense

Viajeros Cuatro puso rumbo a Miami para descubrir todo lo que la ciudad esconde. Para ello, el programa contó con Bertín Osborne, ya que el cantante estuvo muchos años viviendo en la ciudad estadounidense. El presentador de Mi casa es la tuya aseguró que "como en España en ningún sitio. Aquí se está muy bien para un rato".

La charla que el cantante español tuvo con el reportero del programa no dejó indiferente a nadie dadas las palabras que este decía: "Yo soy de campo y esto para mí es agobiante como no te puedes imaginar. Es un estrés horroroso", afirmaba el cantante.

El cantante se queja de los altos costes que esconde la ciudad

No obstante, las quejas sobre la ciudad no quedaron ahí. El andaluz también habló de los elevados precios que hay en la ciudad: "Este es uno de los restaurantes decentes que hay en Miami. No te meten el clavo como te lo meten en todos y encima es muy bonito", empezó valorando positivo.

"Los aparcacoches de los restaurantes te cobran 35 dólares por aparcarte el coche. Esto es de locos. Esto no hay dios que lo aguante", prosiguió el intérprete de Buenas noches señora visiblemente afectado por la situación.