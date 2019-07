Kiko Matamoros se derrumba al hablar de sus tumores: "El diagnóstico no es nada optimista" Ecoteuve.es 29/07/2019 - 11:11 1 Comentario

El tertuliano volvió al 'Deluxe' para hablar de la enfermedad que atraviesa

María Patiño recibió este sábado en el Deluxe la visita de su compañero Kiko Matamoros, que regresó al plató de Telecinco para hablar del duro momento que está viviendo después de que la semana pasada le detectaran varios tumores en la vejiga. El tertuliano no pudo evitar derrumbarse al explicar cómo le dio la noticia a sus hijos.

"Me han detectado varios tumores de vejiga y el diagnóstico no es nada optimista", empezó diciendo Matamoros a la presentadora. "Lo primero que hice al salir del hospital fue acordarme de mi pareja y de mis hijos", siguió explicando al tiempo que hacía grandes esfuerzos por contener las lágrimas.

"Con Ana me emocioné porque se puso a llorar cuando se lo dije; con Laura fue relativamente más fácil porque es más dura, es como yo", siguió relatando antes de explicar cómo reaccionó Makoke. "Ella ya lo sabía porque se lo dijo mi hija, me dio muchos ánimos y me dijo que saldría de esta como he salido de todas", afirmó desvelando el mensaje de su expareja.

Kiko Matamoros busca el lado bueno de las cosas

Kiko Matamoros se repuso para intentar sacar el lado positivo de la complicada situación que atraviesa: "Antes de venir me han escrito mis otras dos hijas dos mensajes muy cariñosos y Diego me ha hecho llegar otro mensaje por parte de mi hija", dijo desvelando el intento de acercamiento que ha tenido su hijo con él tras sus numerosos desencuentros.

"Si a partir de esto tengo con mis hijos una relación mejor vale la pena pasar por aquí", reflexionó antes de pedir perdón a su hija más pequeña, Irene Matamoros, con la que "no he estado a la altura de la circunstancias ni a lo que ella se merecía".