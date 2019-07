Terelu Campos abandona llorando 'Viva la vida' tras las mofas de 'Sálvame' por la venta de su ático Ecoteuve.es 10:52 - 29/07/2019 1 Comentario

La colaboradora desmintió al hombre que asegura haber visitado su casa

Sálvame confirmó la semana pasada que una de sus ex colaboradoras, Terelu Campos, había puesto en venta la casa que tiene en Pozuelo de Alarcón. Se trata de un ático valorado en casi un millón y medio de euros. Los colaboradores del programa tras ver el anuncio criticaron las instantáneas que aparecían en él y el ritmo de vida de la malagueña.

La hija mayor de María Teresa Campos acudió al plató de Viva la vida el pasado sábado y habló de toda la polémica acerca de la venta de su casa. La colaboradora tuvo que hacer frente a los comentarios de sus ex compañeros y fue en ese momento cuando abandonó el plató tras romper a llorar.

Los motivos de su llanto fueron comentarios criticando la limpieza y el aseo de la vivienda y los objetos que hay en él. No obstante, no todo quedó ahí ya que Kiko Hernández aseguró desde el plató de Sálvame que Campos vive por encima de sus posibilidades y que obliga a los que están interesados en comprar su ático a firmar un contrato de confidencialidad dada la popularidad de la colaboradora.

Terelu Campos abandona el plató por las críticas recibidas en Sálvame

Tras el visionado del vídeo, Terelu Campos rompió a llorar y abandonó el plató durante unos minutos. Cuando la colaboradora se relajó, volvió y explicó las razones de su llanto: "Perdonadme porque me ha pillado de pronto un tsunami del que te cuesta reponerte. Estamos hablando de personas con las que he compartido mi vida durante más de nueve años, y que yo quiero. Me he quedado bloqueada".

"Hay cosas que son innecesarias. Hay cosas con las que se puede jugar, me puede parecer gracioso porque hay que ponerle humor a las cosas, pero frases que se han dicho que yo no quiero repetir, no las entiendo" reflexionó Campos sobre las palabras de Kiko Hernández.

Por último, la colaboradora aseguró como sería su actitud si la casa que estuviese en venta fuese de un compañero: "Si un compañero vendiese su casa, su coche... Yo estaría a su lado para ayudarlo a todo lo que pudiera y que la vendiera en las mejores condiciones".

Además, la que fuera presentadora de Con T de tarde, aseguró que el hombre que habló sobre su casa jamás había estado: "Este hombre jamás ha visto mi casa, nunca ha entrado en mi casa. Las personas que me están viendo y sí la han visto saben que la han visto y cómo está", sentenció.