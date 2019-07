María Patiño y Chelo García Cortés, cara a cara en 'Sábado Deluxe': "He sido muy injusta contigo" Ecoteuve.es 12:13 - 28/07/2019 0 Comentarios

La exconcursante de 'Supervivientes' alegó que se fue de España muy dolida con sus compañeras

Chelo García Cortés se volvió a ver las caras con sus compañeras de Sálvame, María Patiño y Gema López tras sus últimos desencuentros en televisión. La exconcursante de Supervivientes estuvo en Sábado Deluxe analizando el concurso.

García Cortés venía dispuesta al programa para saldar cuentas con sus compañeros quienes se sienten decepcionados con ella. En absoluto silencio, la exconcursante del reality entró al plató sin saber cómo saludar a María Patiño, la presentadora del Deluxe.

"Estaba deseando llegar y estoy todavía dolida porque veía unos faldones con unos adjetivos que no comprendo", dijo la colaboradora a María Patiño para después pedirle perdón. García Cortés durante el reality confesó que "a las que menos he echado de menos han sido Gema López y María Patiño".

Una declaración que no comprendieron las aludidas y que se sintieron dolidas por las palabras de la periodista. Este sábado en Deluxe, Chelo alegó que su comentario "fue una pateleta porque me fui muy mal de aquí". No solo pidió perdón a Patiño, también a Gema López.

La presentadora de Deluxe le preguntó a su compañera en qué le había fallado y esta admitió que había fallado a sí misma y no a sus compañeras. "He sido muy injusta contigo y con Gema porque no os lo merecíais", expresó Chelo.

Pese a que hablaron sobre estos malos entendidos lo cierto es que la despedida entre ellas fue de lo más fría. Ya que Patiño le aseguró que necesitaba "tiempo" y una conversación con la periodista para arreglar su amistad.