Carmen Lomana tras su ataque contra Gabriel Rufián: "Me gusta meterme con él"

La colaboradora de 'Todo es mentira' lanzó un tuit contra el político tachándole de "lumpen"

Carmen Lomana lanzaba un tuit sobre el político de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, en el que le tachaba de "lumpen". En Todo es mentira aclaró lo sucedido alegando que le gusta meterse con él.

Las reacciones a la fallida investidura se están produciendo poco a poco. La última en unirse a ellas fue Carmen Lomana cuando en su perfil de Twitter escribió una publiación: "Me das mucha verguenza @gabrielrufian cuando hablas en el parlamento. Suples tu falta de dialéctica y de altura política insultando y faltando el respeto. Como te dije una vez eres lumpen".

Tras este famoso comentario la colaboradora de Todo es mentira entró en directo vía telefónica para hablar sobre ello. "Es que lumpen es lo típico que se lo dices a uno, y el 90% no se enteran. Se creen que les estás diciendo algo bonito, pero los que somos marxistas, sí sabemos que lumpen es lo más bajo de la sociedad", alegó Lomana a Marta Flich.

Para posteriormente añadir que: "Me divierte meterme con Gabriel Rufián, ya que lo he hecho otras veces. Me encanta porque él tiene suficiente sentido del humor como para compartir el mensaje, y que todas las hordas de seguidores suyos entren en mi perfil, que es lo que más me gusta, y empiecen a insultarme", expresó la empresaria.

La presentadora, Marta Flich, le preguntó a Lomana si conocía al político en persona pero esta afirmó que nunca se habían visto. "¡Qué lo tengan en cuenta los compañeros de dirección, aquí lo dejo!", dijo Flich mientras se escuchaba de fondo las risas de Carmen Lomana.