Alba Carrillo desvela en Telecinco los resultados de su operación de glúteos 'a lo Kardashian' Ecoteuve.es 20:20 - 26/07/2019 0 Comentarios

La colaboradora aseguró que no se ha sometido a una operación para aumentar sus mamas

Alba Carrillo subió hace un mes una publicación en la que hablaba con un doctor de la clínica Diego de León sobre un tratamiento con efecto Kardashian, es decir, que te levanta un poco el glúteo. La segunda finalista de Supervivientes 2017 se lo realizó y ha podido lucirlo durante sus vacaciones.

Con su vuelta a Ya es mediodía, la colaboradora explicó en qué consiste el tratamiento y la duración que este tiene: "No es una operación, es una radiofrecuencia muy potente que te sube los glúteos pero va durante los meses".

Lea también: Sofía Suescun confirma su romance con Kiko Jiménez: "No puedo negar lo evidente"

Además, la madrileña bromeó sobre su edad y su aspecto físico: "Aquí donde me veis voy a cumplir 33 años ¿eh? Estoy muy bien pero siempre hay que ayudarse un poquito".

Alba Carrillo asegura que no se ha operado los pechos

No obstante, la colaboradora tuvo que confirmar en directo que no se ha sometido a ninguna operación para un aumento de mamas tras recibir varios mensajes en los que se hablaba de ello: "Me han querido acusar también pero los pechos son míos".