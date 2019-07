La respuesta de Chabelita a Julián Muñoz tras su rajada sobre Isabel Pantoja: "Los ex siempre dan problemas" Ecoteuve.es 19:10 - 26/07/2019 0 Comentarios

La hija de la tonadillera critica las palabras del ex alcalde de Marbella

Isa Pantoja acudió al plató de El programa del verano dispuesta a defender a su madre de los ataques que recibió por parte de Julián Muñoz. El ex alcalde de Marbella aseguró en el debate de Lazos de Sangre, que trataba sobre la vida de la cantante, que su relación con la tonadillera fue un 'calentón'.

Tras escuchar las palabras de Julián, la hija de la Isabel Pantoja intentó quitar hierro al asunto y bromeó sobre la situación de las parejas una vez rompen su compromiso: "Lo veis, los ex siempre dan problemas".

"Yo le tengo cariño porque he vivido una etapa muy buena pero una cosa es eso y otra es que él arremeta contra mi madre" prosiguió la hija de la tonadillera juzgando las palabras que Muñoz dijo en el programa de TVE.

Isa Pantoja critica la actitud de Julián Muñoz

Además, Isa Pantoja expresó estar en desacuerdo con las palabras del ex alcalde: "Me parece que eso sobra completamente porque al fin y al cabo ha sido una persona con la que has vivido una historia de amor".

"Por todo lo que ha arrastrado después, le tendría que tener un poco más de respeto y no hablar así de mi madre" concluyó la joven mientras era felicitada por los colaborares del programa al tratar el tema desde la educación y el respeto.