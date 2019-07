Sofía Suescun confirma su romance con Kiko Jiménez: "No puedo negar lo evidente" Ecoteuve.es 18:31 - 26/07/2019 0 Comentarios

La ganadora de 'Supervivientes 2018' asegura que está encantada con el ex tronista

La relación que tienen Sofía Suescun y Kiko Jiménez ha sido comentada tanto en los programas de televisión cómo en las redes sociales. Es por ello que Nagore Robles ha querido hablar acerca del tema en Mujeres y Hombres y Viceversa: "Si juntas amor, sexo y trabajo sale Kiko y Sofía". Tras estas palabras, la reina de los realities ha manifestado en qué punto está con el ex tronista.

La ganadora de Supervivientes 2018 ha asegurado que mantiene buena relación con el joven mientras expresaba felicidad en su rostro: "Yo ya conté que éramos amigos, es verdad que especiales, y a raíz de hace un mes con una relación cada vez más intensa", ha empezado diciendo.

Además, Suescun ha querido zanjar el tema sobre su supuesta relación con el andaluz mientras este estaba con Gloria Camila: "Por ahí no voy a pasar. Llevan como tres semanas o cuatro siguiéndome. En ningún momento ha salido una foto en la que yo esté con Kiko más que en una actitud de compañeros", se ha defendido.

Toñi Moreno, entusiasmada por lo que estaba sucediendo en plató, se ha acercado a la de Pamplona para preguntarle lo que todos estaban esperando: "Te voy a hacer la pregunta: ¿estás con Kiko?". "El decir la palabra novio para mí es apresurarse. No se puede negar lo evidente, las imágenes hablan por si solas", ha respondido la ex tronista que ha celebrado su relación abrazando a la presentadora en medio del plató.

Sofía Suescun confiesa que está encantada con Kiko Jiménez

Nagore Robles, la primera en abordar el tema en plató, ha vuelto a la carga y se ha dirigido directamente a Suescun: "Yo no voy a hablar de tu relación ni de la de nadie porque a mi no me gusta que hablen de la mía. Yo te pregunto y tú contestas lo que quieras, pero a mí no me mientas. ¿Estás pillada?", le planteó a su compañera.

"Kiko ha aparecido en un momento de mi vida en que me lo paso genial. Para mí es especial, es un chico que me ha tratado hasta día de hoy cómo ninguno lo había hecho hasta ahora. Veo un montón de detalles en él y estoy encantada", ha zanjado el tema la ganadora de Gran Hermano 16.