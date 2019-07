Kaley Cuoco revela el motivo por el que no ha hablado con sus compañeros tras el final de 'The Big Bang Theory' Ecoteuve.es 13:27 - 26/07/2019 0 Comentarios

El distanciamiento con el resto de actores hace saltar todas las alarmas a sus seguidores

Kaley Cuoco, la actriz que interpretaba a Penny en The Big Bang Theory, confesó que no había hablado con sus compañeros de reparto tras el final de la serie. No solo relevó que no habían entablado relación, también contó el motivo el cual le llevó a ello.

La despedida de la serie no fue nada fácil para los actores tras 12 años de rodaje. Recientemente en una entrevista para People la actriz Kaley Cuoco declaró que no había hablado con ningún compañero tras finalizar la serie.

El reparto de la ficción y muchas horas juntos les habían convertido en una familia a los actores de la serie. Pero Cuoco dio unas declaraciones que hicieron sonar todas las alarmas. "No he hablado con nadie", contó la actriz en una entrevista para la revista estadounidense.

"Es como una pausa de verano para nosotros, cada uno lleva su propia dirección. Creo que será más duro en septiembre, cuando volvíamos a juntarnos", declaró Cuoco. Y es que para los actores de la mítica serie les costará retomar el rumbo de sus vidas profesionales tras tanto tiempo sumergidos en la serie norteamericana.

Después de su paso por esta serie, Kaley emprende nuevos caminos profesionalmente. La actriz dará voz a Harley Quinn en una serie de dibujos animados en el que prestará su voz al personaje principal con sus toques de humor satírico y recurriendo a un lenguaje no apto para niños.