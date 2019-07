Una joven adicta a los libros eróticos defiende en 'First Dates' el tamaño de los penes: "¡Sí importa!" Ecoteuve.es 12:35 - 26/07/2019 0 Comentarios

Ana Fran aseguró que le costaba leer libros con distinta temática que no fuera erótica

Las confesiones que se realizan en el restaurante de First Dates no dejan de sorprender a espectadores del programa de citas de Cuatro. La última en hacerlo ha sido una joven llamada Ana Fran (su verdadero nombre era Ana Francisca, pero a los 18 decidió cambiárselo), que sorprendió a Carlos al desvelar cuál es su mayor filia.

La cita transcurría con normalidad cuando Carlos le preguntó a la comensal cuál era "su película favorita de todos los tiempos". Ana Fran explicó que le gustaba Perdona si te llamo amor, una película romántica basada en los libros del escritor italiano Federico Moccia.

Ana Fran afirmó que no había visto la película favorita de Carlos y este le dijo que la tenía ver. "A mí todo de Disney me encanta. Soy muy infantil en ese sentido", reveló la joven ante la atenta mirada de Carlos.

Durante la cena, los comensales hablaron de todo tipo de temas hasta que salió a colación la literatura. Carlos le detalló a su cita que se había leído todos los libros de Harry Potter, pero que no había visto sus películas. Fue entonces cuando Ana hizo una confesión que su cita no se esperaba.

"A mí es que me cuesta leer libros que no sean eróticos", reveló Ana. Carlos se quedó tan estupefacto que quería que Ana le contase más y le preguntó cuál fue el último libro que leyó. "Solo te digo que no me acuerdo", detalló entre risas la comensal reflejando su pasión lectora.

Después de esta confesión el tono de la conversación que estaban manteniendo fue subiendo poco a poco cuando Carlos le preguntó a Ana si el tamaño importaba. "¡Para mí sí importa!", exclamó entre risas la comensal explicando con gestos la importancia de ello.