Un comensal "buenorro" de 'First Dates': "Me gustan las mujeres que estén cargaditas, que estén torneás" Ecoteuve.es 10:42 - 26/07/2019 0 Comentarios

Carlos, un sevillano de 61 años, confesó que "hacer el amor es el mejor deporte que hay"

Carlos vino a First Dates dispuesto a camelar a su cita y, para ello, trajo consigo todo tipo de artimañas. El comensal buscaba encontrar una "mujer clásica y hogareña" con la que compartir su vida.

"He estado casado dos veces y tengo ocho hijos con cuatro mujeres. Siempre me han gustado mucho las mujeres, es el único vicio que he tenido. De las relaciones que he tenido, siempre se han quedado embarazadas porque he sido fértil y ellas han querido seguir", explicó a Sobera.

Lea también: El gran enfado de una joven en 'First Dates' tras un comentario de su cita: "No te he llamado gorda, ¿eh?"

El hombre aseguró que "hacer el amor es el mejor deporte que hay, aunque ya llevo un tiempo y me toca". Además, presumió de su buen aspecto físico pese a tener 61 años.

Carlos, en 'First Dates': "Hacer el amor es el mejor deporte que hay"

Flor, una sevillana de 60 años, se presentó al dating show porque buscaba "estabilidad mental". "Me gustaría que fuera una persona atractiva, que sea limpio y que huela bien porque soy una mujer que me gusta oler bien siempre", dijo.

"Ya no tengo 18 años, pero estoy buenorro", afirmó Carlos levantándose de la silla. "La verdad es que estás muy bien", espetó ella. La cita fue de lo más amena para los comensales y tuvieron que tomar una decisión al final de esta.

"Lo que más me ha gustado de ti es que estás muy cargadita por todos lados, eres muy linda, hueles muy bien, eres elegante e inteligente", confesó él. "Me gustan las mujeres que estén cargaditas, que estén torneás". Por su parte, la mujer también salió muy satisfecha: "Me has gustado porque te veo un hombre educado, amable y simpático", expresó.