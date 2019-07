La emotiva confesión de una madre de 'Me quedo contigo': "Estoy enferma de cáncer y este programa me ha dado vida" Ecoteuve.es 9:53 - 26/07/2019 0 Comentarios

Isabelle dio las gracias a su hija: "Detectó que no estaba bien, me salvó la vida"

Me quedo contigo, el revolucionario dating de Jesús Vázquez al más puro estilo Allá tú, se estrenó este jueves en Telecinco. Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Isabelle, una de las madres de las 20 chicas que buscan a su media naranja.

La mujer hizo una inesperada confesión que tocó la fibra del presentador y de todos los presentes, un ejemplo de superación a seguir para todos los espectadores del programa.

Lea también: Jesús Vázquez estrena Me quedo contigo: "Mi madre hubiera querido para mí una chica de familia respetable"

Tras conseguir al chico ideal para su 'pequeña', Isabelle se despidió con palabras de agradecimiento. "Quería dar unas palabras de agradecimiento hacia mi hija", comenzó a explicar la madre.

"Gracias a ella este programa me ha dado la vida. Hace justo un año ella detectó que no estaba bien, no quería ir al médico. Y ella me salvó la vida. Soy una enferma de cáncer no pasa nada hay que luchar porque del cáncer se sale. Yo espero que me haya curado. Y este programa me ha dado vida", dijo emocionada.