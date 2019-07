El radical cambio de look de Natalia Lacunza ('OT 2018') asombra a sus seguidores Ecoteuve.es 19:35 - 25/07/2019 0 Comentarios

La cantante ha publicado una instantánea en Instagram con su nuevo corte de pelo

Natalia Lacunza no ha parado desde que salió de la academia de OT 2018. La pamplonica es una de las que más éxito está teniendo y puede verse en la gran acogida que ha tenido su primer single, Nana Triste. Con más de cinco millones, el tema que interpreta junto a Guitarricadelafuente, se ha convertido en el segundo más visto entre los cantantes de su edición.

Con la llegada del verano, la tercera clasificada de OT 2018, se ha sometido a un cambio de pelo radical y así lo ha mostrado en su cuenta de Instagram. La instantánea que ha publicado fue tomada en Canarias, donde se ubica junto al resto de sus compañeros de edición.

Alba Reche y Natalia Lacunza con el mismo corte de pelo

No obstante, Lacunza no ha sido la única que se ha sometido a un cambio de look dadas las temperaturas que se están viviendo en España. Alba Reche, segunda clasificada de OT 2018, hace unas semanas subió una fotografía a Instagram con un corte de pelo similar al de la pamplonica.