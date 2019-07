TVE estrena '7 días sin ellas', el docureality en el que las mujeres de un pueblo desaparecen Ecoteuve.es 18:30 - 25/07/2019 0 Comentarios

Durante una semana, los hombres de una pequeña localidad se harán cargo de las responsabilidades de la familia

El programa es una adaptación del formato de BBC Studios 'The week the women went'

La 1 estrena 7 días sin ellas, adaptación del formato distribuido por BBC Studios Distribution Limited The week the women went, que ya cuenta con versiones en más de 14 países como Canadá, Francia, Dinamarca, Marruecos o Brasil, entre otros, este lunes 29 (22.40).

Este docu-reality mostrará la evolución de un grupo de hombres de una pequeña localidad que asumen durante una semana todas las responsabilidades familiares, del trabajo y la comunidad durante la ausencia de las mujeres.

Producido por RTVE en colaboración con Big Bang Media (The Mediapro Studio), 7 días sin ellas tiene lugar, de forma simultánea, en la pequeña localidad segoviana de Bernuy de Porreros y en Vera (Almería), donde se encuentra el complejo vacacional en el que se instalarán ellas durante una semana sin teléfono móvil.

Serán sus compañeros, vecinos y familiares quienes tengan que hacerse cargo de todo, tanto en lo social como en lo privado, hasta que ellas vuelvan.

7 días sin ellas mostrará la evolución de cada grupo mientras intentan adaptarse a la nueva situación y asumir nuevos desafíos. Comprobará cómo esta nueva rutina influye en el grupo de hombres que permanece en el pueblo, en su visión de la vida y de su familia, y cómo afecta a la comunidad en la que viven.

Por otro lado, acompañará al grupo de mujeres en su viaje, para ver cómo viven la distancia, la falta de comunicación, la ruptura con la rutina y las obligaciones, mientras disfrutan de estas inusuales vacaciones.

Así será el primer episodio de '7 días sin ellas'

Tras varios días de nervios, preparativos, instrucciones y dudas llega el día de la despedida. Ellas son conscientes del vacío que dejan en el pueblo y de la oportunidad que tienen para centrarse en la convivencia con el resto de las mujeres.

Un tiempo de reflexión para dedicarse a ellas mismas, sin interferencias. Mientras, un grupo de hombres tienen que tomar las riendas de sus vidas y sus hogares.

Los protagonistas serán ocho grupos de hombres y mujeres que incluyen desde familias con hijos pequeños, algunas con hijos adolescentes, un matrimonio maduro, otro casi adolescente, la misma alcaldesa de la localidad segoviana y hasta la dueña de uno de los bares del pueblo, que dejará su negocio en manos de un joven de Bernuy.

La experiencia entremezclará padres acostumbrados a compartir las responsabilidades con otros que tendrán que manejarse por primera vez con las obligaciones del día a día.