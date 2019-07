El gran enfado de una joven en 'First Dates' tras un comentario de su cita: "No te he llamado gorda, ¿eh?" Ecoteuve.es 25/07/2019 - 12:58 0 Comentarios

Camarón provocó el disgusto de Noelia en el dating show de Cuatro

Un día después de emitir un especial de 'segundas oportunidades, en el que se vivió un nuevo fracaso del comensal más narcisista y pedante del programa, First Dates volvió a la normalidad al recibir a invitados que aun no se habían animado a buscar el amor en el restaurante del dating show de Cuatro.

Y de entre todos los encuentros celebrados, destacó el de Camarón y Noelia, dos jóvenes entre los que quedó claro que no surgiría la chispa desde el primer minuto. Al chico no le gustaba el físico de su compañera y soltó un comentario de forma inconsciente al comienzo de la cena que terminó por arruinarlo todo.

En el momento en el que una de las gemelas camareras del restaurante trajo los platos, dudó para quién era la carne y para quién el bacalao. Noelia explicó que el pescado para ella y Camarón soltó unas palabras del todo desafortunadas: "Madre mía... hoy sí que vas a adelgazar sí", afirmó provocando un gran enfado en su compañera. "Perdona, ¿me hace falta adelgazar?", preguntó ella indignada.

Enseguida, Camarón intentó arreglar la situación: "No, que vas a adelgazar más todavía, no te he dicho gorda en ningún momento", aclaró el chico pidiendo a Noelia que no se enfadara. "No me enfado pero es que el tema cuerpo no me gusta tocarlo", le hizo saber ella antes de que él diera a escondidas lo que opinaba sobre su cita.

"Yo no soy falso y no puedo decirle que está guapa... No, no me ha gustado", dijo en uno de los totales a cámara. Sin embargo, Camarón contradijo sus palabras y se mostró falso con Noelia lanzándole varios piropos en un último intento de acercar posturas con ella.