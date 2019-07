El catastrófico estreno de Rafa Mora como presentador en 'Cazamariposas': "Pido disculpas" Ecoteuve.es 25/07/2019 - 12:39 0 Comentarios

El programa intentó dejar en ridículo al valenciano: entró sin tener su guion terminado

Rafa Mora llegó desde Valencia a Mediaset con un sueño: ser presentador. El tete más famoso de la televisión lo hizo realidad este miércoles y se puso al frente de las cámaras en Cazamariposas junto a Nando Escribano. Sin embargo, su debut fue desastroso.

Sin embargo, su debut fue desastroso. También porque el programa intentó dejarle en ridículo en su primera aparición. "Los dos presentadores nos dividimos el guion, que hoy dura más de 20 páginas... pero claro, Rafa ahí sigue con su mitad", dijo Nando mientras la realización ponía la imagen de un agobiado Rafa intentando terminar su guion en la redacción.

"Estaría bien que lo terminara porque no tenemos cue y no podemos leer, al menos tener una guía para saber por donde vamos", siguió quejándose Escribano. "Son las tres y veinte de la tarde, estamos en directo. Rafa, deja el guion, da igual, ya improvisaremos".

Rafa Mora mete la pata en su estreno en 'Cazamariposas'

Instantes después, el valenciano entró a plató para iniciar el programa. Nada más tomar palabra, Rafa volvió a meter la pata al dar paso cuando no tocaba a una reportera que se encontraba en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. "No, no. Eso es en el siguiente plató. Primero tenemos que ver otra cosa. Estamos aquí ahora", corrigió Escribano.

Más tarde, en la conexión diaria con Sálvame, Nando comentó el debut de su nuevo compañero: "El primer día es duro, bien no ha ido. Creo que Rafa no ha salido muy contento, estaba desbordado. Aquí no hay cue y no ha dado tiempo a terminar el guion. Hemos intentado ponérselo fácil, pero las cosas no han ido bien".