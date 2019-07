La brutal bronca entre Monedero y Cristina Seguí que obligó a intervenir a Carme Chaparro: "Me ha llamado cerda" Ecoteuve.es 25/07/2019 - 10:10 1 Comentario

La presentadora tuvo que poner paz en la grave disputa surgida en 'Cuatro al día'

Cristina Seguí y Juan Carlos Monedero han protagonizado este miércoles un gran enfrentamiento en el plató de Cuatro al día. Y aunque son continuas sus discusiones en el programa, en esta ocasión la disputa llegó a un tono tan elevado que obligó la intervención de Carme Chaparro.

Los tertulianos comenzaron a enzarzarse después de que el politólogo se quejara de que la fundadora de Vox no dejaba de interrumpirle. "¿Te quieres callar cuando uno está hablando? No puede ser que cuando uno va hablar la tipa eche basura y basura para impedir que se pueda hablar", dijo enfado Monedero antes de que ella replicara llamándolo "impresentable".

Fue entonces cuando Cristina Seguí aseguró haber recibido un mensaje de Whatsapp en el que se resumían los supuestos insultos que le había proferido Monedero en el programa a lo largo de toda la tarde: "Me ha llamado cerda, vulgar y tipa y se le permite porque yo soy de una ideología muy concreta. Sólo hay que medir los tiempos que nos dan a cada uno", se quejó acusando a Chaparro de dar preferencia al confundador de Podemos.

Juan Carlos Monedero se defendió afirmando que ella también le "llama de todo": "Tú me has dicho etarra y eres tú la que está interrumpiendo todo el rato en el tiempo de los demás, no al contrario", contestó antes de que Carme Chaparro interrumpiera a ambos para asegurar que, tras consultarlo con su directora, no había constancia de que Monedero la hubiera llamado "cerda". "Ya le he dicho a Juan Carlos que te pida perdón por lo de tipa y lo ha hecho. Yo modero la mesa y soy la que os da la palabra y hay que respetarse", sentenció Chaparro dando por finalizada la discusión.