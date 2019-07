Julián Muñoz reaparece en 'Lazos de Sangre' para renegar de Isabel Pantoja: "Fue un calentón" Ecoteuve.es 25/07/2019 - 10:00 1 Comentario

El exalcalde de Marbella se arrepiente de su relación con la tonadillera

TVE ha aprovechado el regreso de Isabel Pantoja a la televisión, tras su polémico paso por Supervivientes 2019, para destripar su vida en Lazos de Sangre. El programa presentado por Boris Izaguirre repasó este miércoles los éxitos y tragedias de la tonadillera: desde la muerte de Paquirri hasta su entrada en prisión pasando por su turbia relación con Julián Muñoz.

Y a falta de contar con Pantoja, que tiene un exclusivo contrato de cadena con Telecinco, el programa de La 1 conectó en directo con Julián Muñoz para que recordara aquella época. El exalcalde de Marbella aprovechó la ocasión para renegar de la artista. "Fue un calentón", aseguró el entrevistado para sorpresa del presentador y sus tertulianos.

Lea también: Carlos Areces, un corrupto en Amazon: "Me inspiré en Julián Muñoz, parecía salido de Marbella"

"Estaba envuelto en una nube y me creía el príncipe Aladdin. Se dieron una serie de circunstancias y emprendí un camino sin retorno", siguió valorando al tiempo que el venezolano le preguntaba si se arrepentía del romance que mantuvo con Isabel Pantoja. "En el transcurrir de la vida, no se puede arrepentir. Eso sí, no lo repetiría. No me gustó", empezó diciendo para minutos después mostrarse más contundente. "De mi relación con Isabel Pantoja ahora mismo sí me arrepiento", afirmó Muñoz.

El exmandatario, que tiene una condena de 20 años de cárcel y se encuentra fuera de prisión por motivos de salud, asegura estar dolido con la cantante: "Isabel Pantoja no se ha portado bien conmigo", valoró antes de desvelar por qué rompieron su relación.

"La situación es muy sencilla. Cuando a mí me meten en la cárcel, había cortado con mi familia y Mayte Zaldívar. Yo hablaba por teléfono todos los días con ella y fue una vez a verme a Jaén. La segunda vez fue a pedirme explicaciones porque dice que le di dinero a Mayte que era mentira. Y luego me dijo que no podía ir a verme porque tenía que ir al dentista", concluyó Muñoz explicando que en ese momento vio claramente que su relación con Pantoja estaba rota.