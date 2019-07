Kiko Hernández estalla contra Chelo García Cortés: "Vete arrastrando a Marta para poder seguir cobrando" Ecoteuve.es 19:47 - 24/07/2019 0 Comentarios

El colaborador critica que la periodista ataque al programa que le da de comer

El regreso de Chelo García Cortés a España ha traído consigo múltiples disputas con Sálvame. La periodista ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que manifiesta su opinión acerca de los colaboradores y el pésimo trato que estos han tenido con su mujer a excepción de Belén Esteban. "Si Hacienda no me ha hundido, Sálvame tampoco", dice.

No obstante, los ataques a sus compañeros no han quedado ahí. Marta Roca también ha querido expresar su opinión sobre todo lo que ha acontecido durante la participación de Chelo en Supervivientes. La mujer de García Cortés ha sido tajante y se ha dirigido a ellos como "esa gente que no puede dormir por la noche".

Lea también: Jorge Javier 'amenaza' a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias: "O pactan o voto al PP"

Kiko Hernández critica duramente a Chelo y a su mujer

Hernández ha criticadoduramente las palabras de Marta Roca sobre el programa que le ha dado la oportunidad a su mujer de trabajar: "Lo que has hecho es defecar sobre este programa que ha ayudado a tu mujer cuando no tenía absolutamente nada".

"No voy a responsabilizar solo a Marta, a ti también. Si tú estabas ahí al lado tendrías que haber dicho que con tu productora no" proseguía Kiko aludiendo a que la colaboradora debería haber sacado la cara por su programa.

Además, ha criticado la actitud que Chelo tiene desde su vuelta a España y ha querido dejar las cosas claras: "El día que me siente en el Sábado Deluxe a hablar de mis mierdas, con el Rólex de oro y el pantalón de Gucci en ese momento dirás, ¿de acuerdo? Vete hablando tú de tus mierdas, de tus deudas, vete arrastrando a Marta para poder seguir cobrando, es lo único que te queda".